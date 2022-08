Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta quinta-feira (25)

A "Sessão da Tarde" de hoje, quinta-feira (25/8), exibe o filme “Os Incríveis” após “O Cravo E A Rosa”, às 15:30, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "Os Incríveis"

O Sr. e a Sra. Incrível são super-heróis que já foram a grande sensação do planeta. Hoje, eles cuidam da família e vivem longe da ação sem poder utilizar seus poderes. Porém, o surgimento de um vilão poderoso faz com que eles voltem à ativa, desta vez, com a ajuda de seus filhos.

Veja o trailer da Sessão da Tarde de hoje

FICHA TÉCNICA DE "Os Incríveis"

Título Original: The Incredibles

The Incredibles Elenco: Holly Hunter;Samuel L. Jackson

Holly Hunter;Samuel L. Jackson Dubladores:

Direção: Brad Bird

Brad Bird Nacionalidade: Americana

