Serviço de pagamento eletrônico PayPal oferece cupom de 50 reais, veja como usar

O PayPal, serviço de pagamento eletrônico, está ofertando um cupom de R$ 50,00 a seus clientes brasileiros. Para resgate da oferta, que é válida até 31 de dezembro deste ano, é preciso o titular da conta acessar o site do serviço e salvar o cupom.

Leia também País Anvisa libera vacina da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos

A promoção dá direito aos usuários realizarem compras com o desconto, desde que o pagamento seja feito com o PayPal. A oferta é válida para compras acima de R$ 51,00 e também pode ser usada por novos clientes, que podem fazer o cadastro gratuitamente no site.

Como comprar com o PayPal

O serviço promete simplicidade na hora de comprar. Basta o cliente adicionar seus cartões de crédito à sua carteira do PayPal. Quando quiser pagar, é só acessar a conta com nome de usuário e senha e escolher qual deles quer usar.

Lojas que aceitam PayPal

Sites e aplicativos de todo o mundo aceitam o serviço, diz a plataforma. Dentre as lojas listadas como parceiras, estão as Casas Bahia, Extra, Ponto Frio, Vivo, Tam, Gol, Azul, entre outras.