Sérgio Cabral tem um dos mandados de prisão revogado, mas ainda ficará detido

O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, preso por crimes de lavagem de dinheiro, teve um dos seus cinco mandados de prisão revogado e convertido para domiciliar. A Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) proferiu decisão nesta segunda-feira (13).

A ação favorável, no entanto, não tira Cabral da prisão. Ele atualmente está recolhido no Batalhão Especial Prisional, em Niterói. As informações são do g1.

O mandado revogado diz respeito à prisão pela Operação Eficiência, que investigou crimes de lavagem de dinheiro, com ocultação de valores no exterior.

Os advogados do ex-governador classificou a decisão como "esperançosa", pois o Tribunal "reconheceu o excesso da prisão e o desaparecimento dos motivos que antes motivaram a cautelar decretada, especialmente por não exercer qualquer cargo público há muitos anos".

"A defesa espera, serenamente, que em razão da demora no julgamento dos recursos interpostos e das ilegalidades apontadas, que essa decisão seja extensiva e seguida nos outros processos em que ainda subsiste a prisão preventiva que jamais pode se transmudar em medida antecipatória de pena".

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil