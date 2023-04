Sargento mata capitão em São Paulo: entenda o que se sabe sobre o caso

O capitão da Polícia Militar, Francisco Carlos Laroca Junior, é suspeito de matar o sargento Rulian Ricardo Adrião da Silva dentro de alojamento da PM no Ipiranga, na zona sul de São Paulo. O caso ocorreu nessa quarta-feira (5), na base da 4ª Companhia do 46º Batalhão da PM, após uma discussão sobre a escala de trabalho.

Conforme o Uol, o sargento debateu com colegas sobre uma possível convocação extra na escala. A discussão teria iniciado após Rulian descobrir que precisaria trabalhar nesta quinta-feira (6). O militar, que passava por problemas em casa devido ao câncer da mãe, buscou os superiores para tirar satisfação sobre escala.

Quando Laroca questionou sobre o problema, o sargento apontou o revólver calibre 32 na direção dele. Laroca teria respondido com três disparos.

O sargento Rulian, por sua vez, foi atingido no pescoço e na região do tórax. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A Polícia Militar confirmou que o disparo foi feito por Laroca. De acordo com a Corporação, as providências estão em andamento e a Corregedoria da Instituição acompanha as apurações.