São Paulo ultrapassa número de internações por Covid apontado pelo governo como limite para 3ª onda

Com 24.547 pessoas internadas por Covid-19, São Paulo já ultrapassou o índice estipulado pelo governo estadual como limite para uma eventual terceira onda da doença. As informações são do portal G1 São Paulo.

Até terça-feira (8), a taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) era de 82%. Há 11.189 pessoas internadas em UTI e 13.358 em leitos de enfermaria.

A gestão estadual projetava que os índices não ultrapassariam os 11 mil pacientes em UTI e 13 mil em enfermaria. Os 'limites' foram anunciados em 19 de maio, quando houve flexibilização das medidas de restrição.

O coordenador do Centro de Contingência do governo de João Dória, Paulo Menezes, afirmou ao portal que o comitê não considera que a situação esteja fora de controle.

"A avaliação é de que esse momento é distinto daquele. Por alguns motivos baseados em indicadores. Em abril nós chegamos a 13 mil pacientes internados em UTI, hoje estamos com 11.189, um pouco mais do que o Gabbardo tinha falado. Ainda há uma distância muito grande", afirmou.

Menezes afirmou que não há perspectiva de colapso no sistema de saúde, embora a situação seja preocupante.

"A curva de proporção de aumento de internações hoje é muito distinta da que vimos de fevereiro até abril. Naquele período, chegamos a ter até 3% de aumento em novas internações de um dia para o outro. Hoje, temos um aumento progressivo de cerca de 0,5% ao dia. Ou seja, um aumento muito mais lento", ressaltou Menezes.

Terceira onda

No fim de maio, o aumento no número de casos e mortes fez com o governador João Dória recuasse na liberação das atividades econômicas até 21h. Com isso, lojas, shoppings, academias, salões de beleza e restaurantes a operar até 21h.

São Paulo contabiliza 3,38 milhões de casos de Covid-19 e 115,3 mil óbitos pela doença, conforme o governo. Nas últimas 24h, foram 8.022 novos casos e 767 novos óbitos.

Abril foi o mês mais letal da pandemia par SP, com o registro de mais de 16 mil mortes. Durante o colapso registrado esse ano, mais de 500 pessoas morreram à espera de um leito de UTI, conforme levantamento do G1.

No Ceará, especialistas ouvidos pelo Diário do Nordeste já alertaram para um risco de terceira onda, em virtude do relaxamento com as medidas de prevenção e o ritmo lento de vacinação contra a doença.

Na terça-feira (8), três das cinco regiões de Saúde do Estado atingiram 100% da sua taxa de ocupação dos leitos de UTI dedicados exclusivamente a pacientes adultos com Covid-19. São elas Cariri, Sertão Central e Litoral Leste/Jaguaribe, segundo a plataforma IntegraSUS, da Secretaria de Saúde do Estado (Sesa).

Fortaleza e Sobral não chegaram à ocupação máxima, mas tem mais de 85% de lotação.