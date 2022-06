Santa Casa de BH confirma duas mortes de pacientes após incêndio

Duas pessoas morreram no incêndio que atingiu o 10º andar da Santa Casa de Belo Horizonte, na noite dessa segunda-feira (27).

A instituição informou que as vítimas, cujos nomes foram preservados, não tiveram queimaduras. As causas dos óbitos serão investigadas pelo Instituto Médico Legal (IML).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo se alastrou após uma saída de oxigênio apresentar falhas em um dos quartos. O porta-voz Pedro Aihara detalhou que ao menos 950 pessoas precisaram ser evacuadas.

Outros 15 pacientes foram transferidas para o Hospital João XXIII e o Hospital São Lucas.

"Esse incêndio se iniciou no 10º andar, onde funciona o CTI desse hospital e teria sido provocado, a princípio, devido a vazamento de O2 (oxigênio) combinado com a pane, um colapso de um determinado equipamento", disse o tenente.

A Defesa Civil de Belo Horizonte garantiu que não foram registrados danos estruturais no prédio da Santa Casa. As falhas foram no revestimento, mobilhas e parte elétrica.