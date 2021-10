Rio de Janeiro começa a vender ingressos para desfile das escolas de samba; SP cadastra blocos de rua

Começou nesta quinta-feira (14) a venda dos ingressos para os desfiles das Escolas de Samba do Grupo Especial do carnaval no Rio de Janeiro de 2022. As informações são do G1.

A venda é realizada exclusivamente pelo site da Liesa. Cada CPF pode comprar até quatro ingressos por dia de evento e até 10 tickets para o sábado das campeãs.

Já em São Paulo, a venda de ingressos para os desfiles das escolas de samba estará disponível a partir de 20 de outubro. Nesta sexta-feira (15), a cidade também abre as inscrições para cadastro dos blocos do carnaval de rua.

Eventos sob análise

Embora os processos estejam em andamento, a realização dos eventos ainda dependem do cenário epidemiológico e correm o risco de ser cancelados, caso a pandemia de Covid-19 não esteja controlada.

Em ambas as capitais, as autoridades sanitárias assumiram que, para o carnaval de rua, o monitoramento de não vacinados será inviável.

No último dia 3 de outubro, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, chegou a afirmar que o carnaval de 2022 acontecerá sem restrição de público e distanciamento.