Rio de Janeiro iniciará aplicação da 3ª dose contra a Covid-19 no dia 1º de setembro

O Rio de Janeiro agendou para o próximo dia 1º de setembro o início da aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19. Idosos que vivem em Instituições de Longa Permanência (ILPIs) serão o primeiro grupo a receber o reforço do imunizante.

"Em reunião realizada na segunda, 23/08, o Comitê Especial de Enfrentamento à Covid-19 aprovou e recomendou a dose de reforço da vacina para idosos com 60 anos ou mais", informou nessa terça-feira (24) a Secretaria Municipal de Saúde do RJ.

Pelo cronograma da Pasta, idosos que tenham tomado a segunda dose (D2) há, pelo menos, seis meses será vacinado até o dia 10 de setembro.

O Comitê também definiu que a vacinação será heteróloga, isto é, com imunizante diferente do recebido na D1 e na D2.

"Independentemente da vacina tomada nas duas primeiras doses, a dose de reforço será aplicada", afirma o anúncio.

O que diz o Ministério

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, antecipou na última quarta-feira (18) que a terceira dose será aplicada inicialmente em profissionais de saúde e idosos. A ideia é reforçar a imunização diante do avanço de variantes do vírus, como a Delta. No entanto, Queiroga não apontou quando o reforço será aplicado.

"Estamos planejando aqui, para que, no momento em que tivermos todos os dados científicos, número de doses suficientes, já orientar o reforço dessa vacina, isso em relação a todos os imunizantes disponíveis", afirmou.