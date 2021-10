Rio de Janeiro deve adotar cinco critérios para poder realizar Carnaval 2022, dizem especialistas

Pesquisadores da Fiocruz e da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) recomendam a adoção de cinco critérios (ver lista abaixo) para reduzir os riscos devido à pandemia de Covid-19 durante o Carnaval 2022, na capital carioca. O Rio liberou a festa — prevista para ocorrer de 27 de janeiro a 6 de março de 2022 — considerando o atual cenário epidemiológico.

Para especialistas, a realização do evento exige uma taxa de 80% da população completamente vacinada com as duas doses ou dose única, além de protocolos rígidos da prefeitura e constantes ações de monitoramento e vigilância das autoridades sanitárias.

A pedido da Comissão Especial de Carnaval da Câmara dos Vereadores, o documento foi enviado ao Comitê Especial de Enfrentamento à Covid-19 (CEEC), da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio. A redação alerta, dentre outros pontos, sobre potenciais riscos de aglomerações.

Assinam o texto os pesquisadores Hermano Castro, pneumologista e ex-diretor da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, e Roberto Medronho, professor titular de Epidemiologia da Faculdade de Medicina da UFRJ.

Segundo o jornal O Globo, o primeiro dia de vendas de ingressos para os desfiles das escolas de samba bateu recorde, nesta quarta-feira (14). A alta demanda foi para arquibancadas especiais e cadeiras individuais do Setor 12. Em um dia, as vendas superaram cinco vezes o quantitativo de 2020.

Veja os critérios recomendados pelos pesquisadores:

Atendimento na rede municipal de saúde: média móvel semanal menor que 110 casos de Síndrome Gripal e Síndrome Respiratória Aguda Grave (1,63 casos por 100.000 habitantes). Tempo de espera e quantidade de casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) na fila para internação no município: fila de espera de três pessoas por dia, com um tempo de espera que não deve ultrapassar de uma hora. Porcentagem de testes diagnósticos positivos no município: testes positivos (RT-PCR ou Ag) durante os últimos sete dias menor do que 5%. Taxa de contágio da cidade do Rio de Janeiro: valor de R < 1 (ideal 0,5) por um período de pelo menos sete dias; Taxa de vacinação no Brasil, no Estado do Rio de Janeiro e no Município do Rio de Janeiro: imunidade coletiva acima de 80% da população total.

O surgimento de novas variantes no Carnaval preocupa

O pesquisador Hermano aponta que as aglomerações, no período, são preocupantes.

“Estamos discutindo os benefícios e os riscos que a sociedade pode — e deseja correr. A semana do carnaval traz impactos para a cidade nas áreas da saúde pública, da segurança pública, da economia e, em tempos de pandemia, devemos reforçar a vigilância em todos os setores”, recomenda.

Segundo os pesquisadores, a recomendação da taxa de vacinação acima de 80% considera a variante Delta, cuja transmissão pode afetar até 10 pessoas.

“Essa é uma fórmula de imunidade que a epidemiologia usa, e trata-se de uma porcentagem mais conservadora. Atualmente, o único indicador que ainda não alcançamos foi o da vacinação, mas são valores totalmente possíveis de atingirmos, desde que não haja a interrupção da vacina”, observam.

Outro ponto, acrescentam, é a possibilidade do surgimento de outras mutações de preocupação, ou seja, que podem modificar o curso da epidemiologia da doença (aumento de transmissão ou aumento da mortalidade e casos graves).

“Isso também será uma incerteza até lá. É preciso acompanhar as festas de fim de ano e os índices nas primeiras semanas de janeiro de 2022. Os riscos e benefícios da decisão da realização do carnaval devem ser assumidos por todos”, alertam.