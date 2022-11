Rio de Janeiro começa a aplicar a 5ª dose da vacina contra Covid-19

Os municípios do Rio de Janeiro já começaram a aplicar a quinta dose da vacina contra a Covid-19, segundo informações do portal g1. A decisão teria como base o aumento de casos da doença nas últimas semanas, seguido do alerta de circulação da subvariante BQ.1 da doença.

A medida tomada pelas secretarias de Saúde municipais do Rio está conectada ao fato de que cada prefeitura possui autonomia para administrar a vacinação com as doses já recebidas.

Até o momento, o Plano Nacional de Imunização, proposto pelo Ministério da Saúde, não prevê a administração da quinta dose da vacina entre a população no geral, com aplicação, até então, apenas em pacientes imunossuprimidos.

Quinta dose no Rio

Na capital do Rio de Janeiro, idosos e pessoas com comorbidades estão aptos a receber a quinta dose quando completam dez meses da aplicação da quarta dose do imunizante. A quarta dose, inclusive, já havia sido iniciada no município em março deste ano, cerca de oito meses atrás.

Enquanto isso, Niterói começou a aplicar a quinta dose em pessoas imunossuprimidas que tenham completado os 10 meses de aplicação da quarta. Maiores de 18 anos também podem procurar os postos de saúde desde que tenham recebido a dose anterior nesse mesmo intervalo.

Já na cidade de Magé, a quinta dose está sendo aplicada para toda a população a partir de 18 anos desde a última segunda-feira (7).

Até então, segundo números do Estado, 18% da população acima de 18 anos recebeu a quarta dose. Na última semana, 2.404 casos de Covid foram registrados no Rio - número quatro vezes maior que o registrado há 15 dias.