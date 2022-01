Rifa ilegal de carro oferece companhia de atriz pornô como prêmio extra

Com um ponto custando R$ 30, um site vem anunciando um prêmio extra ao ganhador da rifa de um Mercedes-Benz C 200 seminovo. Segundo a descrição do sorteio, além do carro, será disponibilizado um dia na companhia da atriz pornô Elisa Sanches. Até mais recente atualização, 34 números foram vendidos. São ofertadas 9.999 cotas. As informações são do Uol.

De acordo com a reportagem, a empresa não possui CNPJ e não informa as entidades beneficiadas pelos recursos da rifa. Além disso, pratica a comercialização de números, o que é proibido pela Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria, do Ministério da Economia, se não houver certificação.

O Uol também descobriu que a seção “Termos e Condições” do Você na Barca direciona a outro site, intitulado Você na Nave, que apresenta os mesmos problemas de transparência.

O portal tentou contatar os números informados nos sites, mas apenas o Você na Nave atendeu, negando qualquer ligação com a página do sorteio do sedã de luxo.