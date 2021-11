Resultado Timemania 1710 de hoje, 09/11; prêmio é de R$ 1,1 milhão

No concurso 1710, a Timemania vai sortear um valor de R$ 1,1 milhão. Você pode acompanhar o sorteio pela Caixa Econômica Federal a partir das 20h de hoje terça-feira, 09/11. Para participar, o valor mínimo é de R$ 3,00.

Resultado Timemania concurso 1710

03 - 09 - 14 - 19 - 34 - 52 - 62

Time do coração

05 - Americano/RJ

Como jogar na Timemania?

Para participar, é preciso escolher dez números e um Time do Coração. Em cada concurso, são sorteados sete números e um Time de Coração. Com três a sete acertos, ou o acerto de um Time do Coração, você vence.

Você ainda tem a opção de escolher a Surpresinha (quando o sistema escolhe os números por você) e/ou a Teimosinha (quando você mantém o mesmo jogo por 2 ou 4 concursos consecutivos).

Como apostar pela Internet?

Para fazer a sua aposta on-line, é preciso atender aos seguintes requisitos:

Ser maior de 18 anos;

Possuir um CPF;

Ter um e-mail;

Ter um cartão de crédito com as principais bandeiras.

Para fazer o seu cadastro, siga os passos a seguir:

Acesse o site:www.loteriasonline.caixa.gov.br

Informe os seus dados pessoais;

Valide o seu cadastro ao clicar no link enviado pela Caixa para o seu e-mail;

Conclua o preenchimento.

Como acompanhar o concurso ao vivo?

Você pode conferir os sorteios ao vivo pelas redes sociais da CAIXA.