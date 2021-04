Resultado do Dia de Sorte 443, de 13/04: confira os números sorteados

Nesta terça, o Dia de Sorte sorteou os números do concurso 443. Confira o resultado:

01 - 06 - 08 - 10 - 11 - 21 - 31

Mês da Sorte

Abril

Como receber o prêmio?

Se a sua aposta foi a vencedora, você pode receber o prêmio nas agências da CAIXA ou em qualquer casa lotérica que for credenciada. Se o prêmio líquido for maior do que R$ 1.332,78, você deve recebê-lo somente nas agências da CAIXA, levando comprovante de identidade original, CPF e o recibo premiado original da aposta.

Como jogar no Dia de Sorte?

Para participar, você precisa escolher de 7 a 15 números dentre os 31 que estão disponíveis, além de "1 Mês de Sorte". Assim, cada concurso sorteia sete números e um "Mês de Sorte". Você ainda tem a opção de escolher a Surpresinha (quando o sistema escolhe os números por você) e/ou a Teimosinha (quando você mantém o mesmo jogo por 3,6,9 ou 12 concursos consecutivos).

Quais são as probabilidades?

Segundo a Caixa, as chances de ganhar variam conforme o tipo de aposta. Confira as probabilidades:

Probabilidades de acertos Aposta mínima: R$2,00 - 7 números Faixas de premiação 7 (aposta simples) 8 (8 apostas) 9 (36 apostas) 10 (120 apostas) 11 (330 apostas) 12 (792 apostas) 13 (1.716 apostas) 14 (3.432 apostas) 15 (6.435 apostas) 7 acertos 2.629.575 328.696 73.043 21.913 7.968 3.320 1.532 766 408 6 acertos 15.652 4.083 1.422 596 284 149 85 51 32 5 acertos 453 185 90 49 29 19 13 9 7 4 acertos 37 21 13 9 6 5 4 3 3 Mês de Sorte 12 12 12 12 12 12 12 12 12