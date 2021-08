Resultado da Mega-Sena 2399 de hoje, 12/08; prêmio é de R$ 2,5 milhões

O concurso 2.399 da Mega-Sena pode pagar R$ 2,5 milhões nesta quinta-feira (12). O sorteio será realizado a partir das 20h, no Espaço Loterias CAIXA, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelas redes sociais das Loterias CAIXA.

Este é o segundo sorteio da Mega-Semana dos Pais, que oferece uma chance extra ao apostador, já que a loteria tem, normalmente, duas extrações semanais, às quartas e aos sábados.

O primeiro sorteio da Mega-Semana dos Pais ocorreu na última terça (10); o terceiro está marcado para o sábado (14).

Resultado Mega-Sena concurso 2.399

Como apostar na Mega Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias CAIXA e no app Loterias CAIXA, além do Internet Banking CAIXA para clientes do banco. O valor de uma aposta simples na Mega é de R$ 4,50.

Se apenas um apostador levar o prêmio da faixa principal, receberá R$ 158,9 mil de rendimento no primeiro mês, caso todo o valor ganho seja aplicado na Poupança da CAIXA, informa o banco.

O valor total do prêmio seria suficiente para comprar 13 apartamentos de luxo no valor de R$ 5 milhões cada.

Maiores prêmios da Mega-Sena

O prêmio de maior valor da Mega-Sena foi pago no dia 31 de dezembro de 2017, quando o concurso 2000 da Mega-Sena da Virada pagou a quantia de R$ 306.718.743,68.

Quais os números que mais são sorteados na Mega-Sena?

Uma das estratégias usadas por quem deseja ter mais chances de acertar os seis números sorteados da loteria da Mega-Sena é procurar saber qual a probabilidade de combinações de dezenas entre as mais sorteadas.

