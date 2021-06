Resultado da Lotomania 2183 de hoje, 01/06; prêmio é de R$ 500 mil

Hoje, terça, a Lotomania 2183 sorteia o prêmio de R$ 500 mil.

É possível acompanhar o sorteio no canal do Youtube e nas redes sociais da Caixa, a partir das 20h.

Para concorrer ao prêmio, é necessário realizar a aposta até as 19h de hoje (01/06) em qualquer casa lotérica ou online, pelo site ou aplicativo de loterias da caixa.

Os números sorteados foram:

13 - 08 - 80 - 18 - 29 - 03 - 05 - 65 - 89 - 98 - 40 - 15 - 81 - 52 - 77 - 86 - 68 - 56 - 78 - 02

Como apostar na Lotomania?

As apostas têm de ser feitas até uma hora antes do concurso e podem ser registradas nas lotéricas credenciadas, no internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online.

Quanto custa apostar na Lotomania?

O preço da aposta na Lotomania vale R$ 2,50 e é a única oção disponível. Você pode escolher 50 números dentre 100 disponíveis.

É preciso acertar quantos números para ganhar?

Você ganha prêmio na Lotomania se acertar 20,19,18,17,16,15 ou nenhum número.