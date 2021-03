Resultado da Lotofácil 2174; aposta única do Mato Grosso leva mais R$ 3 milhões

Um apostador do município de Coxim, no Mato Grosso do Sul, levou o prêmio de R$ 3.227.458,28 da Lotofácil de hoje, 06/03. As dezenas sorteadas foram: 01 - 02 - 03 - 05 - 06 - 07 - 08 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 21 - 24 - 25. O sorteio para o concurso 2174 foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no Youtube, às 20h (horário de Brasília).

Como apostar na Lotofácil

As apostas na Lotofácil podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online.

Quando custa apostar na Lotofácil

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 2,50. Nessa opção, você pode marcar 15 números. Se quiser ampliar as chances de faturar o prêmio, você pode definir até 20 números em uma mesma cartela, o que custa R$ 38,7 mil.

É preciso acertar quantas dezenas para ganhar o prêmio?

Para ganhar prêmios, é preciso acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados entre os 25 disponíveis.