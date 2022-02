Repórter do SBT é intimidada durante 'vivo' em terminal do Rio: 'liberdade de expressão cerceada'

Uma repórter da emissora SBT teve um ao vivo interrompido na manhã desta sexta-feira (25) enquanto noticiava a paralisação de funionários do BRT no Rio de Janeiro. Branca Andrade foi cercada e intimidada por dois homens sem identificação, que a impediram de passar mais informações sobre o assunto na televisão.

No terminal Alvorada, na Barra da Tijuca, a repórter se dirigia a uma das passarelas do transporte quando foi parada pelos dois homens. Com a voz trêmula, Branca explicou ao vivo que não estava conseguindo se locomover. Veja:

GRAVÍSSIMO:



A nossa repórter, Branca Andrade, teve o trabalho interrompido ao vivo por homens sem identificação no terminal Alvorada, na Barra da Tijuca.#sbtrio pic.twitter.com/ZJQaJkVLZj — SBT Rio (@sbtrio) February 25, 2022

"Olha só, o senhor está no ar e ao vivo. O senhor me dê licença, está atrapalhando o meu trabalho", diz a mulher enquanto tentava ser vista pela câmera em movimento do cinegrafista.

Os dois homens se identificaram como seguranças, mas não estavam uniformizados e não repassaram os nomes solicitados pela repórter. Em nota, a Rioter, administradora do terminal, afirmou que os dois homens não são funcionários da empresa.

"Eu estou aqui para mostrar que o BRT parou de trabalhar e funcionar nesta madrugada e a população está sem conseguir embarcar. Neste momento, nós estamos tendo a nossa liberdade de expressão cerceada aqui pelo segurança", ainda confirmou Branca nas imagens.

Contato com o SBT

Pouco após o fim do ao vivo, o diretor de jornalismo do SBT Rio, Diego Sangermano, comentou que a assessoria da Rioter (Terminais Rodoviários de Passageiros do Rio de Janeiro) apontou que uma apuração sobre o caso seria realizada.

Enquanto isso, a emissora de Silvio Santos divulgou comunicado criticando a forma como a repórter foi recebida no local.

"O SBT repudia veementemente a intimidação contra a equipe da repórter Branca Andrade e do repórter cinematográfico Edson Santos durante uma entrada ao vivo no jornal SBT Rio sobre a greve do BRT, no Rio de Janeiro. O jornalismo presta um serviço essencial para a população e não deve sofrer nenhum tipo de censura", reforçou a emissora.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, também se pronunciou sobre o caso no Twitter. Em publicação, ele também pontuou que o caso será apurado.

"Absurdo! Certamente nenhum desses sujeitos tem qualquer relação com a prefeitura. Já determinei ao secretário de Ordem Pública a devida apuração para que eles possam responder por essa situação", escreveu.