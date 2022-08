Redemoinho arranca telhado de empresa em Goiás; vídeo

Um grande redemoinho arrancou o telhado de uma torneadora da cidade de Iporá, na região oeste de Goiás. Em vídeo gravado por uma pessoa no local do fenômeno, é possível ver o momento em que o teto do galpão desabou com a força do vento. As informações são da TV Anhanguera.

O fato aconteceu na última sexta-feira (26). Segundo o proprietário, que não quis ser identificado, nenhum funcionário ficou ferido. Seis colaboradores da empresa e clientes se abrigaram em um banheiro.

Veja prejuízos causados por redemoinho:

Além das pessoas, também tinham máquinas e caminhões na torneadora. O proprietário contabilizou o prejuízo em aproximadamente R$ 480 mil.

Conforme informações do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), os ventos atingiram cerca de 30km/h.

Fenômeno natural

André Amorim, gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), detalhou que os fenômenos são comuns em períodos secos.

“A formação de redemoinho ocorre quando o solo se aquece em determinado ponto e o vento fraco vindo de uma direção se encontra com a corrente de ar quente acima do ponto que está muito aquecido. Esse vento tende a ganhar velocidade, girar e empurrar o ‘turbilhão de poeira’”, explicou o profissional do Cimehgo.

