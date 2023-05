Reajuste de visto americano é adiado para 17 de junho, anuncia embaixada dos EUA

A embaixada americana em Brasília adiou para 17 de junho a cobrança do visto de turismo para visitar os Estados Unidos com valor reajustado, segundo informou o órgão nesta terça-feira (30). As informações são do jornal O Globo.

A atual taxa de U$$ 160 - o equivalente a R$ 800 pela cotação atual do dólar - passará para US$ 185, cerca de R$ 925.

Também haverá o aumento de US$ 190 (cerca de R$ 950) para US$ 205 (cerda de R$ 1.025) em visto para outras categorias, como atletas, estudantes com intercâmbio e religiosos.

JUSTIFICATIVA DO GOVERNO AMERICANO

Conforme o órgão responsável pelo reajuste, novos valores são necessários para adequar as receitas aos custos de atendimento, que segundo eles, não estariam sendo cobertos com a atual taxação.

Governo americano informou que o reajuste poderia ser maior se não houvesse uma revisão da proposta original.

Novas taxas para visto americano

A taxa para o visto de turismo/negócios (categoria B1/B2), que é de 160 dólares passará para 185 dólares;

As taxas para vistos de outras categorias que não são baseadas em petição, como vistos de estudante e visitante de intercâmbio, também terão aumento de 160 dólares para 185 dólares;

A taxa de processamento de inscrição para NIVs das categorias H, L, O, P, Q e R aumentará de 190 dólares para 205 dólares;

A taxa para NIVs de categoria E aumentará de 205 dólares para 315 dólares;

A taxa para a isenção do requisito de residência de dois anos para visitantes de intercâmbio será mantida em 120 dólares;

Vistos de não imigrante: Viagem aos Estados Unidos em caráter temporário, incluindo turismo, trabalho temporário, estudo e intercâmbio;

Vistos de imigrante: Para estrangeiros querendo residir permanentemente nos Estados Unidos.