Quina ganha nova regra de premiação e promete valores maiores para os ganhadores

Os apostadores das loterias Caixa devem ficar atentos na premiação da Quina. Desde segunda-feira (1º), a Quina ganhou uma nova regra de distribuição de prêmio, com reserva de parte da arrecadação para os concursos de final 5. A mudança permite que a modalidade passe a oferecer prêmios maiores com mais frequência.

O primeiro concurso do mês de novembro será sorteado nesta quarta-feira (3), concurso 5.696.

Pela nova distribuição do rateio dos valores para premiação, o percentual para o prêmio principal será mantido (35%), com exceção dos concursos de final 5, que além desse percentual, também passa a receber 15% da arrecadação de cada um dos concursos anteriores (finais de 0 a 4 e de 6 a 9).

Veja mudanças:

Legenda: Percentual de premiações Foto: Divulgação/Caixa

Prêmios milionários

A reserva de prêmio para alguns concursos regulares começou a ser utilizada pela Mega-Sena em 1996, quando foi criada em substituição à Sena. A nova modalidade logo se tornou popular devido aos prêmios milionários.

Na Mega-Sena, há reserva de 22% do percentual destinado à premiação para os concursos de final 0 e 5. A regra também é adotada em outras modalidades: Lotofácil (concursos de final 0); Timemania (0 e 5) e Loteca (0 e 5).

História da Quina

A Quina é a modalidade mais antiga das Loterias Caixa de sorteio de prognósticos numéricos (em que o apostador escolhe cada número do seu bilhete). A Quina substituiu em 13 de março de 1994 a antiga Loto e atualmente é a terceira mais popular das Loterias CAIXA, ficando atrás apenas da Mega-Sena e da Lotofácil em número de apostas.

Com sorteios diários de segunda-feira a sábado, a Quina sorteia cinco dezenas entre números de 1 a 80. A aposta simples de cinco dezenas custa R$ 2. Ganham prêmios os acertadores de 5, 4, 3 ou 2 números.

As maiores distribuições de premiações da Quina são das oito edições do concurso especial Quina de São João. O maior foi registrado este ano, em que oito apostas ganhadoras dividiram o prêmio de R$ 204,8 milhões. Em concursos regulares, a maior premiação foi de R$ 34,6 milhões, em julho do ano passado.