Quina de São João tem maior prêmio da história; saiba quando vai ser e como apostar

O sorteio da Quina de São João ocorre às 20h deste sábado (26), com o prêmio de R$ 190 milhões, no espaço Loteiras Caixa, em São Paulo.

Esse é o maior prêmio da história da Quina, após o sorteio anterior, 5589, não ter apostas ganhadores. O valor acumulado foi de R$ 152.500.062,82.

O sorteio 5.590, de São João, é especial e não acumula. Caso nenhum apostador acerte os cinco números, o prêmio é dividido entre os valores de quatro números, e assim por diante.

Segundo a Caixa, caso apenas um ganhador leve o prêmio da Quina de São João e aplique todo o valor na poupança, receberá, no primeiro mês, cerca de R$ 383 mil em rendimentos.

Em 2020, uma aposta de Fortaleza foi uma das cinco a acertar os cinco números sorteados na Quina de São João.

Como apostar na Quina?

As apostas têm de ser feitas até uma hora antes do concurso e podem ser registradas nas lotéricas credenciadas, no internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online.

Outra opção é deixar o sistema escolher os números para você através da Surpresinha.

Quanto custa apostar na Quina?

A aposta mínima custa R$ 2. Com essa opção, você escolhe 5 dezenas. Mas o valor pode chegar a R$ 6.006 se você quiser marcar 15 números em um mesmo jogo.

É preciso acertar quantos números para ganhar?

A volante da Quina possui 80 números e o apostador pode marcar de 5 a 15. Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar em um bolão?

Para apostar em um bolão, é preciso preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 10,00. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,00. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas.

É permitida a realização de no máximo 10 apostas por bolão. Em caso de bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.

Também é possível comprar apostas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.