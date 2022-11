Quase 600 mil estudantes devem fazer o Enade neste domingo (27); veja dicas

Quase 600 mil estudantes do Ensino Superior, em todo o Brasil, devem fazer o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2022, neste domingo (27). A prova é obrigatória, assim como o Questionário do Estudante, que deve ser respondido até as 23h59 (horário de Brasília) deste sábado (26).

Segundo informações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), os portões de acesso aos locais de provas serão abertos às 12h e fechados às 13h.

O início do Exame será às 13h30, com encerramento às 17h30, para os participantes regulares. Aqueles que solicitaram tempo adicional e tiveram o pedido aprovado, terão mais uma hora para finalizar a prova.

598.116 graduandos estão inscritos para fazer a prova, segundo o jornal Correio Brasiliense.

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes avalia o rendimento dos concluintes dos cursos de graduação em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares dos cursos; o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias ao aprofundamento da formação geral e profissional; bem como o nível de atualização dos estudantes com relação à realidade brasileira e mundial.

Na edição de 2022, serão avaliados os cursos do ano III do ciclo avaliativo do Enade: bacharelado das áreas de administração, administração pública, ciências contábeis, ciências econômicas, direito, jornalismo, psicologia, publicidade e propaganda, relações internacionais, secretariado executivo, serviço social, teologia e turismo.

Também serão avaliados os cursos superiores de tecnologia das áreas de comércio exterior, design de interiores, design gráfico, design de moda, gastronomia, gestão comercial, gestão da qualidade, gestão pública, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing e processos gerenciais.

Confira dicas do Inep para os estudantes

Informações básicas:

Para se orientar sobre horário, local de aplicação da prova, bem como obter informação sobre atendimento especializado e tratamento pelo nome social, o participante deve acessar o Cartão de Confirmação de Inscrição, disponível no Sistema Enade. Vale lembrar que o acesso ao documento só é liberado após o preenchimento do Questionário do Estudante.

Documentos necessários:

Para acessar a sala de prova, o estudante deve apresentar documento de identificação válido com foto, como: cédulas de Identidade expedidas por Secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar e Polícia Federal; Identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive aqueles reconhecidos como refugiados, em consonância com a Lei n.º 9.474, de 22 de julho de 1997; e Carteira de Registro Nacional Migratório, de que trata a Lei n.º 13.445, de 24 de maio de 2017.

O Documento Provisório de Registro Nacional Migratório, de que trata o Decreto n.º 9.277, de 5 de fevereiro de 2018, também será aceito, assim como a identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que por lei tenha validade como documento de identidade. Podem ser apresentados, ainda, Passaporte, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e Carteira de Trabalho e Previdência Social emitida após 27 de janeiro de 1997.

Pela primeira vez, serão aceitos três tipos de documentos digitais: e-Título, CNH Digital e RG Digital, desde que apresentados nos respectivos aplicativos oficiais, não sendo aceitas capturas de tela.

O estudante impossibilitado de apresentar a via original de documento oficial de identificação com foto no dia de aplicação por motivo de extravio, perda, furto ou roubo e não possuir documentos digitais poderá realizar as provas desde que apresente boletim de ocorrência expedido por órgão policial há, no máximo, 90 dias do dia de aplicação das provas do Enade 2022. Nesse caso, será feita uma identificação especial, que compreende a coleta de informações pessoais do participante.

Materiais permitidos:

A prova deve ser respondida com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. O estudante que solicitou atendimento especializado para transtorno do espectro autista poderá utilizar caneta fabricada em material transparente com tinta colorida, para uso exclusivo em marcações do Caderno de Provas.

Envelope porta-objetos:

Antes de entrar na sala de aplicação, também é importante que o participante guarde, no envelope porta-objetos, o telefone celular e quaisquer outros aparelhos eletrônicos desligados, além de óculos escuros e artigos de chapelaria (boné, chapéu, viseira, gorro ou similares), caneta de material não transparente, lápis, lapiseira, borrachas, réguas, corretivos, livros, manuais, impressos, anotações, protetor auricular, relógio de qualquer tipo e quaisquer materiais estranhos à realização da prova.

Também não é permitido ficar com fone de ouvido, transmissor, gravador ou receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens e quaisquer outros materiais estranhos à realização da prova, conforme previsto no edital do exame. O envelope porta-objetos deve ser mantido, durante todo o período de prova, debaixo da carteira, lacrado e identificado.

Cuidados com a Covid-19:

O uso de máscara de prevenção à covid-19 durante a prova é obrigatório, exceto no Distrito Federal, nos estados ou nos municípios onde o uso do item de proteção em local fechado esteja liberado por decreto ou ato administrativo de igual poder regulamentar, conforme descrito no item 14.2 do edital do Enade 2022.

