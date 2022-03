Quarta-feira de cinzas é feriado? Confira a situação das capitais brasileiras

O aumento do número de casos da variante ômicron, entre janeiro e fevereiro desse ano, fez com que estados do Brasil suspendessem o ponto facultativo das festas de Carnaval e recomendaram dia normal de trabalho e funcionamento de forma regular do comércio, serviços e indústria para evitar aglomerações.

Como o Carnaval não é considerado um feriado nacional, no Estado do Ceará, a Quarta-feira de Cinzas, no dia 2 de março, será dia útil, sem ponto facultativo.

Confira como fica a Quarta-feira de Cinzas nas capitais brasileiras:

Região Nordeste

Fortaleza (CE): será dia útil, sem ponto facultativo

Aracaju (SE): ponto facultativo

João Pessoa (PB): ponto facultativo

Maceió (AL): ponto facultativo

Natal (RN): ponto facultativo

Recife (PE): será dia útil, sem ponto facultativo

Salvador (BA): será dia útil, não haverá ponto facultativo

São Luís (MA): ponto facultativo

Teresina (PI): ponto facultativo até 12h

Região Norte

Belém (PA): ponto facultativo até 12h

Boa Vista (RR): ponto facultativo até 14h

Macapá (AP): será dia útil, não haverá ponto facultativo

Manaus (AM): ponto facultativo

Palmas (TO): ponto facultativo

Porto Velho (RO): ponto facultativo

Rio Branco (AC): ponto facultativo

Região Sudeste

Belo Horizonte (MG): será dia útil, não haverá ponto facultativo

Rio de Janeiro (RJ): será dia útil, não haverá ponto facultativo

São Paulo (SP): ponto facultativo até 12h

Vitória (ES): será dia útil, não haverá ponto facultativo

Região Sul

Curitiba (PR): será dia útil, não haverá ponto facultativo

Florianópolis (SC): ponto facultativo até 14h

Porto Alegre (RS): ponto facultativo até 12h

Região Centro-Oeste

Brasília (DF): ponto facultativo até 14h

Campo Grande (MS): será dia útil, não haverá ponto facultativo

Cuiabá (MT): ponto facultativo até as 12h

Goiânia (GO): ponto facultativo até as 14h