Quando começa o outono em 2023? Veja como será a estação nas regiões do Brasil

O outono, estação do ano que começa após o verão e antes do inverno, tem início, no Brasil, nesta segunda-feira (20), às 18h58, no horário de Brasília, e deve terminar às 11h58 do dia 21 de junho.

Por ser um período de transição entre estações opostas — verão quente e úmido e inverno frio e seco —, podem ser percebidas, nesse momento, características de ambas, como nevoeiros, registros de geadas em regiões serranas do Sudeste e do Sul, redução considerável de chuvas no Sul, Sudeste e Centro-Oeste e aumento das precipitações em alguns pontos do Norte e do Nordeste.

Especialmente nas duas últimas regiões, a possibilidade de chuvas aumenta se houver a persistência da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) ao sul de sua posição climatológica, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Além disso, o órgão explica que o outono também é caracterizado por incursões de massas de ar frio vindas do sul do continente, que provocam queda das temperaturas do ar, principalmente no Sul e em parte do Sudeste.

"Vale destacar ainda que, durante a estação, é possível observar as primeiras formações de fenômenos adversos, como nevoeiros nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, geadas nas regiões Sul e Sudeste e no Mato Grosso do Sul, neve nas áreas serranas e nos planaltos da Região Sul e friagem no sul da Região Norte e nos estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e até no sul de Goiás", completa o instituto.

Como será o outono nas regiões brasileiras

Nordeste

No outono, o Nordeste deve contar com chuvas acima da média em grande parte do território, especialmente entre abril e maio. As temperaturas devem permanecer próximas à média, desde a costa do Maranhão até Alagoas. Entretanto, no interior do Nordeste, a previsão é de temperaturas mais elevadas.

Norte

Até junho, a previsão é de chuvas acima da média, com volumes que podem ultrapassar 800 milímetros (mm), principalmente em áreas do nordeste do Pará e no noroeste do Amazonas. Já no sul do Pará, as probabilidades indicam precipitações ligeiramente abaixo da média.

Centro-Oeste

São previstas chuvas próximas ou acima da média histórica no Mato Grosso e no extremo norte do Mato Grosso do Sul. Nas demais áreas, as precipitações devem variar entre próximas ou abaixo da média. Em maio, começa o período seco na parte central do País e, por isso, as temperaturas devem ser acima da média em toda a região, especialmente no norte de Goiás.

Sudeste

As chuvas ficarão abaixo da média nos próximos três meses, o que é normal devido à proximidade do inverno, que é seco. A temperatura média do ar deve prevalecer próxima e ligeiramente acima da climatologia do período, mas não se descarta a possibilidade da entrada de massas de ar frio que poderão diminuir as temperaturas em alguns dias nas localidades de maior altitude, a partir de maio.

Sul

O prognóstico do Inmet indica precipitações abaixo da média em parte do Paraná e de Santa Catarina, exceto no leste destes estados, onde as chuvas podem ser próximas à média. Precipitações mais frequentes também devem voltar ao Rio Grande do Sul, devido ao enfraquecimento do fenômeno La Niña. Além disso, não se descarta a possibilidade de geadas, especialmente nas regiões serranas, à medida que se aproxima o inverno.