Qual o dia da prova do Enem 2022? Confira

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) recebeu mais de 3 milhões de inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2022. As provas possibilitam o ingresso no ensino superior e são uma das mais importantes avaliações de ensino do País.

QUAL O DIA DA PROVA DO ENEM 2022?

A avaliação será realizada em dois domingos, 13 e 20 de novembro. No primeiro dia, os inscritos terão 5h30 para a resolver as provas de Ciências Humanas e suas Tecnologias, Linguagens e suas Tecnologias, e escrever uma redação dissertativo-argumentativa.

Na segunda data, os estudantes terão cinco horas para responder às questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologia e Matemática e suas Tecnologias.

QUAL O HORÁRIO DO ENEM 2022?

Em ambos os domingos, os portões dos locais de prova serão abertos a partir das 12h - pelo horário de Brasília. Eles permanecerão assim até as 13h, quando serão oficialmente fechados. A prova começará às 13h30, terminando às 19h e às 18h30, no primeiro e segundo dia, respectivamente.

Participantes que precisarem do recurso de videoprova em Libras começarão a avaliação no mesmo horário que os demais inscritos, mas terão mais tempo: até as 21h no primeiro fim de semana, e até as 20h30 no segundo.

A saída é permitida a partir das 15h30. Quem sair antes estará automaticamente eliminado.

Caso o estudante queira levar o caderno de questões para casa, é necessário permanecer na sala até as 18h30 no primeiro dia e até as 18h no segundo.

O QUE É PRECISO LEVAR PARA O ENEM 2022?

Para impedir fraudes, o Enem tem uma lista de itens permitidos em sala durante a aplicação dos exames. Por isso, é importante que o participante fique atento ao que é exigido:

Caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente;

Cartão de confirmação de inscrição;

Documento de identificação com foto.

O candidato pode levar um lanche, se quiser.

