Quadrilha fortemente armada assalta fábrica de joias em Jarinu

Segundo o portal G1, os criminosos estavam armados com fuzis e atiraram na guarita da fábrica, invadiram o local e roubaram uma grande quantidade de ouro e prata.

A Polícia Civil informou que, pelo menos, 15 indivíduos participaram da ação. Durante a fuga, os suspeitos trocaram tiros com os agentes de segurança na altura de Campo Limpo Paulista e na estrada entre Jarinu e Atibaia. O bando fugiu pela Rodovia Fernão Dias em direção ao estado de Minas Gerais.

Ataques semelhantes

Assaltos desse tipo, realizados por quadrilhas especializadas, fazem parte do chamado "novo cangaço". São praticados por criminosos fortemente armados, em grupo de 15 a 30 homens, que chegam a cidades de pequeno e médio porte, durante a madrugada, em comboios de veículos potentes.

Em abril deste ano, uma quadrilha atacou agências bancárias, atirou em lojas e em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Mococa, a 267 km da capital paulista. Mascarados e atirando para cima e em direção ao comércio local, os criminosos usaram explosivos para roubar o cofre de uma agência da Caixa Econômica Federal.

Relembre o ataque em Mococa

Ações semelhantes ocorreram recentemente em Criciúma, Santa Catarina, em Cametá, Pará, e em cidades do interior de São Paulo, como Araraquara, Botucatu e Ourinhos.

Em Criciúma, a ação de pelo menos 30 criminosos, dez automóveis e armamento de calibre exclusivo das Forças Armadas, em novembro de 2020, foi considerado o maior roubo do tipo na história de Santa Catarina.

Legenda: Reféns foram colocados sentados em uma faixa de pedestre para bloquear a rua. Foto: Reprodução

Os criminosos atacaram o 9º Batalhão da Polícia Militar com tiros nas janelas, bloqueio na saída com um caminhão em chamas e explosão acionada por celular. "Uma ação sem precedentes", disse o tenente-coronel Cristian Dimitri Andrade, comandante do batalhão. A ação durou cerca de duas horas.

Em Cametá, homens fortemente armados cercaram o quartel da Polícia Militar, fizeram reféns, atacaram uma agência bancária da cidade com explosivos, atiraram para cima e provocaram pânico entre os moradores. Um refém morreu vítima dos criminosos.