Prova de Redação da Fuvest 2022 tem o riso e suas diferenças como tema

Com o tema da redação ‘As diferentes faces do riso’, a Fuvest deu início, neste domingo (16), à segunda fase do vestibular de 2022. O concurso é a porta de entrada para estudar na Universidade de São Paulo (USP). Ao todo, 8.211 vagas são ofertadas.

Segundo a Fuvest, os candidatos deveriam “explorar os aspectos distintos do riso, que podem ser entendidos como característica universal do ser humano, crítica política, enquadramento social e, inclusive, como forma de resistência, dentre outras possíveis abordagens que sejam pertinentes ao tema”.

Para a realização da proposta, foram disponibilizados cinco textos de apoio.

Além da redação, os candidatos fizeram provas de português. Já nesta segunda-feira (17), será a vez das disciplinas específicas.

Resultado

O resultado da primeira lista de aprovados deve sair em 11 de fevereiro.

Abstenção

O concurso teve 7% de abstenção durante as provas realizadas neste domingo. De acordo com a instituição, foram 2.177 candidatos ausentes em relação aos 30 mil convocados para a segunda fase.

