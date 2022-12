Professora é filmada discutindo com aluno em sala: 'minha casa tem seis banheiros'

Uma professora foi filmada gritando com um aluno de 17 anos em escola estadual em São Sepé, no Rio Grande do Sul. Em registro feito por outros estudantes, no dia 6 de dezembro, ela aparece chamando o jovem de recalcado e questionando quantas casas, carros e apartamentos ele tem. As informações são do g1.

O caso aconteceu em meio a uma aula de aula de geografia do 1º ano do ensino médio. A professora foi afastada da função depois da 8ª Coordenadoria Regional de Educação (8ª CRE) instaurar um procedimento administrativo para apurar a suposta ocorrência de assédio.

A docente foi identificada como Ana Karla Kraemer, mas declarou, nesta sexta-feira (23), que só vai se manifestar por meio de um advogado.

O coordenador José Luís Viera Eggres, da 8ª CRE, decidiu instaurar o procedimento — chefiado por uma Comissão Interna de Prevenção a Acidentes e Violência Escolar (Cipave) — após conversar com a professora, a mãe do aluno e com representantes da direção escolar.

José Luís Vieira Eggres Coordenador da 8ª CRE "Ela está afastada da função desde a semana em que houve o caso. É um afastamento provisório e deve durar enquanto a apuração estiver em andamento. Caso se entenda que houve a agressão, podemos abrir uma sindicância que pode ensejar com uma punição do servidor, como a exoneração".

Entenda o caso

A discussão teria iniciado depois de Ana Karla perguntar ao estudante o porquê dele estar cheirando ela. Apesar de o aluno dizer que não estava fazendo aquilo, a professora começou a brigar com ele.

"Minha casa tem seis banheiros! Quantos têm a tua? Quantas casas tu tem? Quantos apartamentos na praia tu tem? Quantos carros tu tem?", disse a professora. O aluno respondeu: "Agora, tu é melhor do que eu porque tu tem mais casas e mais coisas?".

Nesse momento, a Ana Karla chama o jovem de recalcado, que se desculpa. "Então tá. Desculpa, então, se eu fui aí do teu lado. Não posso chegar do teu lado. Não chego mais".

A mãe do aluno, que é empregada doméstica, lamentou o ocorrido. "Realmente, eu não tenho tudo isso. Não tenho casas, carros, mas procurei educar os meus filhos dignamente. O que eu consegui hoje, eu consegui com muito trabalho. E, com isso, está sendo o suficiente para eles poderem levar a vida deles (dos filhos)", disse.

Ela buscou um advogado. Por orientação do profissional, deve registrar uma queixa em delegacia de polícia e procurar o Ministério Público (MP).

Além disso, ainda deve abrir uma ação na Justiça contra o estado, pelo crime de "submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento".