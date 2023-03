Professor que elogiou Hitler em SC é afastado por mais 60 dias

O professor de História que elogiou o nazismo foi afastado por mais 60 dias da rede estadual de educação de Santa Catarina. A informação foi confirmada pela pasta ao portal g1 na quarta-feira (15).

No fim de 2022, o suspeito foi afastado por 60 dias do cargo após elogiar o nazismo em conversas no WhatsApp. Na terça-feira (14), de volta após a suspensão, ele declarou admiração por Hitler em sala de aula e foi filmado por alunos.

O vídeo repercutiu nas redes sociais. No vídeo, um aluno pergunta: "o professor chega a apoiar o que ele (Hitler) fez?". Em resposta, o homem diz: "sim, claro. Eu tenho uma admiração por Hitler".

A Coordenadoria Regional de Laguna informou que tomou as medidas cabíveis tendo em vista que há um processo em andamento.

No Brasil, qualquer apologia ao nazismo é considerada crime conforme a Lei 7.716/1989. O delegado Juliano Baesso apontou que o homem já está sendo investigado por condutas parecidas. Por isso, nova denúncia será anexada em inquérito já existente.

Elogios ao nazismo

A conduta do professor passou a ser investigada após ele afirmar que "Hitler foi melhor que Jesus" e "sempre quis ser nazista" em um grupo de conversas, em novembro do ano passado.

Em discussão política, ele foi questionado se acreditaria ser favorável mandar eleitores do PT a câmara de gás. "Sem dúvidas, irmão. E eu é que queria ser o cara responsável por expelir o gás", escreveu.

Segundo o delegado Juliano Baesso, o inquérito que apura a conduta dele está na fase final e deve ser concluído em breve.

Além da apologia ao nazismo, também pode haver investigação por crime de descriminação em razão da origem, por comentários efetuados após as eleições.