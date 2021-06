Professor é afastado após amarrar aluno ao pé de cadeira no Espírito Santo

Legenda: Situação da criança em sala de aula foi filmada Foto: Reprodução

O professor que amarrou um estudante à cadeira durante uma aula foi afastado do trabalho. O caso aconteceu em uma escola da rede pública municipal de Vitória, no Espírito Santo. O menino tem 12 anos. As informações são do G1.

O caso aconteceu na última sexta-feira (11) na escola municipal Eunice Pereira Silveira. A situação foi filmada. Nas imagens, o menino aparece com o tornozelo preso ao pé da cadeira.

A Secretaria da Educação de Vitória informou ao G1 que uma equipe técnica foi à escola para apurar a denúncia. O professor foi afastado por medida cautelar. E um processo administrativo disciplinar foi aberto para investigar o fato.

A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente também investiga o caso.

A Prefeitura de Vitória prestou solidariedade ao estudante e à família e, em nota, informou que repudia qualquer forma de violência.