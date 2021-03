Produção de insumo para vacina AstraZeneca/Oxford no Brasil começa em maio, diz Fiocruz

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) confirmou, nesta quarta-feira (17), que a produção nacional do insumo que vai garantir a autonomia do Brasil na fabricação de vacinas contra a Covid-19 deve começar em maio.

De acordo com a Fundação, as adaptações na fábrica onde esse processo será feito, no Rio de Janeiro, já estão quase prontas.

Os ajustes devem terminar em abril, quando a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) deve visitar as instalações para avaliar e certificar as condições técnicas. A expectativa é que em maio a fabricação dos primeiros lotes experimentais do imunizante da AstraZeneca/Oxford seja iniciada.

"É uma tecnologia nova, muito promissora, complexa, e certamente teremos dificuldades para colocá-la em marcha. Mas o nosso pessoal está muito dedicado e nós já estamos bastante avançados. As instalações já estão praticamente com as adequações quase todas prontas", disse o diretor da fábrica de Bio-Manguinhos, Maurício Zuma.

Inicialmente a ideia era entregar as vacinas 100% nacionais a partir de agosto, somando 110 milhões de doses até dezembro, mas, agora, Zuma já fala do início em "meados do segundo semestre". "Tudo que a gente pode fazer para antecipar estamos fazendo", disse em entrevista coletiva que marcou a entrega das primeiras doses envasadas na Fundação, no Rio de Janeiro.