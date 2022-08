Produção de CoronaVac para vacinação de crianças é retomada pelo Butantan

As doses pediátricas da CoronaVac retornarão à produção pelo Instituto Butantan, com o intuito de imunizar crianças de idade entre 3 e 4 anos contra a Covid-19. Segundo informações da Agência Brasil, a entrega deve ocorrer já em setembro deste ano, com um volume de 1 milhão de doses ao Ministério da Saúde.

O insumo farmacêutico ativo (IFA) chegou para o Butantan ainda na semana passada, seguindo para controle de qualidade e envasamento.

Aplicação

Até então, a CoronaVac é o único imunizante autorizado para crianças nessa cidade. A recomendação para a aplicação das doses existentes nos estoques dos municípios brasileiros já havia sido feita no dia 15 de julho.

A compra do lote em questão foi realizada após a paralisação da vacinação por falta de doses. Números do LocalizaSUS, 261.611 crianças de 3 e 4 anos receberam a primeira dose até a primeira quinzena de agosto e apenas 3.168 completaram a vacinação com a segunda dose.