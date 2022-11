Problema em turbina de avião fecha aeroporto de Congonhas por duas horas

Uma aeronave da companhia aérea Gol apresentou um problema técnico na turbina e levou a pista do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, a ser fechada por cerca de duas horas na manhã deste sábado (26). O avião teria como destino o aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. As informações são do UOL.

Após a pista ser interditada, os passageiros fizeram o desembarque e estão sendo acomodados nos próximos voos, de acordo com a Gol.

A empresa declarou que a decolagem do voo G3 1016 foi interrompida às 9h45, após a constatação da falha técnica. "A decisão de interromper a decolagem ocorreu no início da corrida em baixa velocidade, nos primeiros metros da pista de Congonhas", disse.

As operações em Congonhas foram suspensas entre 9h49 e 11h28 devido a detritos deixados na pista pela aeronave, segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).

"Ao dar potência no motor no momento da decolagem com destino ao Aeroporto Santos Dumont, a turbina se desintegrou gerando grande quantidade de material na pista", conta a Empresa.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e a limpeza da pista foi realizada. O incidente também provocou mudanças nas atividades de outras companhias.

A Azul disse que dois voos foram alterados: um foi cancelado e outro atrasado, mas que a situação já estaria normalizada. Já a Latam retomou a operação dos voos com origem ou destino a Congonhas depois que a pista foi reaberta.