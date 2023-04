Presos suspeitos de enterrar mulher viva em Minas Gerais

A Polícia Civil de Minas Gerais informou, nesta terça-feira (4), ter prendido a dupla suspeita de agredir e enterrar viva uma mulher de 36 anos em um cemitério na cidade de Visconde do Rio Branco. As informações são do g1.

Segundo o delegado Diego Candian, os suspeitos têm 20 e 22 anos e foram presos temporariamente. Mais detalhes serão divulgados à imprensa em uma entrevista coletiva.

A paciente está internada há 7 dias e, segundo o diretor-geral do Hospital São João Batista, o médico Henrique Slaib, corre o risco de amputar um dos dedos.

"O polegar estava muito sofrido, e está sendo avaliada a possibilidade de cirurgia vascular e talvez de realizar a amputação", disse o médico ao g1.

Apesar de apresentar uma evolução boa, ainda conforme o profissional, ela ainda está na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), sem previsão de ir para a enfermaria.

Relembre o caso

A mulher de 36 anos foi encontrada por coveiros em um túmulo com cimento fresco e sinais de sangue, no cemitério municipal da cidade mineira. A descoberta fez com que os profissionais acionassem a Polícia Militar.

No local, os agentes de segurança ouviram pedidos de socorro vindos da sepultura, que foi quebrada para socorrer a mulher. Durante a retirada, foi notado que ela apresentava ferimentos na cabeça.

Segundo a corporação, ela foi colocada no local como forma de vingança após extravio de armas e drogas guardadas a pedido dos autores do crime. Ao saber do fato, a dupla se direcionou até a casa da vítima e começou a agredi-la. O companheiro da mulher, que também estava na residência, conseguiu fugir.