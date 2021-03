Presidente do IBGE pede exoneração do cargo

Um dia após aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2021, com um orçamento insuficiente para garantir a realização do Censo Demográfico, a presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Susana Cordeiro Guerra, pediu exoneração nesta sexta-feira, 26.

A decisão alegada, no entanto, justifica "motivos pessoais e de família", segundo nota divulgada pelo IBGE.

"O IBGE informa que Susana Cordeiro Guerra pediu exoneração do cargo de presidente do órgão por motivos pessoais e de família. Ela continuará no cargo até a transição para o novo presidente a ser indicado", diz a nota divulgada pelo órgão de estatísticas.

O IBGE já havia divulgado nota para informar, ainda nesta sexta, que diante da aprovação da LOA de 2021, solicitaria "orientações ao Ministério da Economia sobre os procedimentos no tocante à operação censitária".

Sem orçamento

Aprovada na quinta-feira, 25, na Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso Nacional, a LOA de 2021 reduziu o orçamento do Censo Demográfico de R$ 2 bilhões para R$ 71 milhões. A redução inviabiliza a realização do Censo neste ano, após a pesquisa já ter sido adiada em um ano.

O censo deveria ter ido a campo em 2020, mas foi adiado devido à pandemia de Covid-19. O órgão trabalhava para dar início à coleta, que visitaria todos os cerca de 71 milhões de lares brasileiros, a partir de agosto deste ano.

Tecnicamente, a verba ainda pode ser alterada na votação do plenário do Congresso. Não há, porém, nenhum movimento para essa mudança.