Presidente de Portugal mergulha no lago Paranoá, em Brasília, para fazer exercícios

No Brasil para acompanhar a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Planalto, neste domingo (1º), o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, fez um registro no Lago Paranoá, em Brasília. Na manhã deste sábado (31), ele nadou no local.

Durante os exercícios, ele foi acompanhado por militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, a pedido da Polícia Federal. Uma pessoa o acompanhou dentro da água junto a um barco, que o seguiu durante o nado.

O presidente português também fez uma selfie dentro da água.

