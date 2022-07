Prefeitura de SP inicia demolição de prédio atingido por incêndio na região da 25 de Março

A Prefeitura de São Paulo iniciou, neste sábado (16), a operação para a demolição do Edifício Comércio e Indústria, localizado na Rua Abdo Schahin, próximo à rua 25 de Março. O prédio foi atingido por um incêndio que começou ainda na noite do último domingo (10).

Segundo a gestão municipal, a primeira etapa dos trabalhos foi o isolamento da área do prédio com tapumes e instalação do canteiro de obras na rua Barão de Duprat.

Técnicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB) realizaram uma vistoria, neste sábado, e liberaram parcialmente a rua Abdo Schahin para pedestres e para abertura do comércio. O tráfego de veículos continua bloqueado - com exceção dos automóveis que atuam nas obras.

"O plano de trabalho para a demolição do prédio está em fase de elaboração. Após a limpeza do local (retirada de todo o material que restou do incêndio) e escoramento de todos os andares, equipes técnicas poderão analisar 'in loco' o estado dos elementos estruturais (vigas, pilares e lajes). A partir da análise dos dados coletados será definido o cronograma da demolição", explica a Prefeitura.

Na última quinta-feira (14), a análise dos dados complementares coletados durante as vistorias (como imagens de drones e relatórios) apontou que a estrutura do edifício está estabilizada após o término do combate às chamas. Embora agora não exista mais risco de ruptura, sem sinais prévios, o órgão pondera que o risco de desabamentos pontuais permanece.

Legenda: O fogo começou na área térrea de um prédio de 10 andares Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

Bombeiros ficaram feridos no incêndio

O incêndio de grandes proporções atingiu prédios comerciais na rua Barão de Duprat, no Centro de São Paulo. As chamas começaram por volta das 21h do último domingo e seguiram até segunda-feira (11).

Pelo menos dois bombeiros ficaram feridos com queimaduras de 2º grau enquanto tentavam conter o fogo. Os militares foram socorridos para uma unidade de saúde em Tatuapé. Um teve 36% do corpo queimado e outro 18%.

O fogo começou na área térrea do prédio de 10 andares e alcançou uma loja, que ficou totalmente destruída, além de outro imóvel de seis andares e uma igreja ortodoxa.