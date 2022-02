Prefeito de Bom Jesus de Goiás chama atenção ao presentear 15 netos com carros de luxo

O presente de um fazendeiro e político de Bom Jesus de Goiás aos 15 netos chamou atenção nas redes sociais. Isso porquê cada um deles ganhou um carro de luxo com valor médio de R$ 157 mil. O autor da boa ação é Adair Henriques da Silva, também prefeito da cidade pelo DEM. As informações são do G1.

A entrega dos veículos modelo Jeep Compass aconteceu no último domingo (6), durante um almoço em família. Somados, os presentes podem ter custado mais de R$ 2,5 milhões.

Em post nas redes sociais, é possível ver um caminhão carregado com os veículos, que em outra imagem aparecem enfileirados à espera dos novos donos.

A engenharia agrônoma Adriana Desidério Maggioni, 30, uma das netas do prefeito, disse não ser a primeira vez que o avô presenteia a família. "Além de prefeito, meu avô é produtor rural, e ele sempre presentou a família. Assim que um filho dele se casava, ele presenteava com uma casa", disse

Todos os carros possuem a mesma cor azul, que, segundo a neta, é a preferida dele. "Ele tem a fazenda azul e o carro também. A marca do carro é uma que ele sempre admirou", disse Adriana ao G1.

