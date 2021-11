Prédio desaba e deixa uma pessoa morta e três feridas no Morro do Salgueiro, no Rio de Janeiro

Um prédio localizado no Morro do Salgueiro, no Rio de Janeiro, desabou e deixou uma pessoa morta e três feridas na noite desta quarta-feira (17). As informações são do G1.

O fato aconteceu por volta das 20h. Agentes do Corpo de Bombeiros foram acionados e posteriormente receberam apoio de outra guarnição.

De acordo com a instituição, até às 21h49, três pessoas foram retiradas do local com vida - duas foram levadas para unidades de saúde.

Às 22h15, a Corporação confirmou a morte de um homem preso nos escombros. A vítima não havia sido identificada até a publicação desta matéria.

Equipes do Corpo de Bombeiros usam cães farejadores e drones para tentar localizar mais vítimas que possam estar sob os entulhos.

