Prazo para solicitar reaplicação do Enem 2022 termina nesta sexta-feira (25)

Os estudantes que perderam o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 por doença infectocontagiosa ou problema logístico, como diz o edital, têm até esta sexta-feira (25) para solicitar a reaplicação da prova. O pedido deve ser feito pela página do participante no site do Inep.

A reaplicação deve acontecer nos dias 10 e 11 de janeiro de 2023, justamente no mesmo dia das provas para as pessoas privadas de liberdade ou que estejam cumprindo medida socioeducativa que inclua privação de liberdade.

Os candidatos que tiverem perdido apenas um dia de prova podem solicitar a nova aplicação apenas referente à prova que não fizeram.

MOTIVOS PARA REAPLICAÇÃO

DOENÇA INFECTOCONTAGIOSA

Pessoas que foram diagnosticadas com doenças infectocontagiosas no período de um dos dois domingos de prova ou em ambos os dias. As enfermidades consideradas são:

Tuberculose;

Coqueluche;

Difteria;

Doença invasiva por Haemophilus influenza;

Doença meningocócica e outras meningites;

Varíola;

Influenza humana A e B;

Poliomielite por poliovírus selvagem;

Sarampo;

Rubéola;

Varicela;

Covid-19.

Para fazer o pedido é necessário seguir uma série de exigências, como anexar ao pedido um documento legível que comprove a condição, com as informações:

nome completo do participante;

diagnóstico com a descrição da condição que motivou a solicitação e/ou o código correspondente à Classificação Internacional de Doença (CID 10);

assinatura e identificação do profissional competente, com respectivo registro do Conselho Regional de Medicina (CRM), do Ministério da Saúde (RMS) ou de órgão competente.

Problemas logísticos, fatores supervenientes, peculiares, eventuais ou de força maior

desastres naturais (que prejudiquem a aplicação do exame devido ao comprometimento da infraestrutura do local);

falta de energia elétrica (que comprometa a visibilidade da prova pela ausência de luz natural);

falha no dispositivo eletrônico fornecido ao participante que solicitou uso de leitor de tela;

erro de execução de procedimento de aplicação que incorra em comprovado prejuízo ao participante.

Para mais detalhes acessar o edital do Enem 2022

Importante: O participante que alegou indisposição ou problemas de saúde durante a aplicação e não concluiu as provas ou precisou se ausentar do local de provas não poderá solicitar a reaplicação.