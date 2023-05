Prazo para recadastramento de armas termina nesta quarta-feira (3)

Termina nesta quarta-feira (3) o prazo para o recadastramento de armas de fogo. Conforme o Diário Oficial da União (DOU), armas serão “cadastradas no Sistema Nacional de Armas – Sinarm até 3 de maio de 2023, ainda que cadastradas em outros sistemas”.

“O diretor-geral da Polícia Federal poderá estabelecer procedimento especial para a apresentação de armamentos, motivado por questões de logística e segurança. O procedimento especial referido poderá prever a apresentação de armamentos às equipes da Polícia Federal em local distinto das respectivas delegacias”, diz a publicação.

O prazo foi ampliado pelo Governo Federal. Originalmente, o recadastramento só iria até o dia 3 de abril.

Caso não haja a atualização dos cadastros, responsáveis poderão sofrer sanções, como a apreensão das peças. Quem decidir por não ter mais armas de fogo poderá entregá-las em um dos postos de coleta da campanha de desarmamento que deve ser consultado.

Sinarm e Sigma

O Sinarm da Polícia Federal cuida dos registros de equipamento de segurança privada, policiais civis, guarda municipais e pessoas físicas com autorização de posse ou porte. Já o Sigma é responsável para colecionadores, atiradores desportivos e caçadores (CACs).

Estados com mais registro de armas de fogo

Segundo apurado pelo CNN, os estados que mais apresentaram registro de armamentos foram São Paulo (193.477); Rio Grande do Sul (108.787) e Paraná (95.667). No topo do ranking ainda estão 78.179 armas inscritas em Santa Catarina e outras 74.875 em Minas Gerais.

Ao todo, foram cadastrados mais de 868 mil armamentos no Sinarm, de acordo com a PF.

Decreto

O presidente Lula assinou um decreto que reduz o acesso às armas e munições e suspendeu o registro de novas armas para CACs. O chefe do Executivo também interrompeu as autorizações de novos clubes de tiro até novo regulamento.

Entre as novas medidas estão a proibição do transporte de arma municiada, a prática de tiro desportivo por menores de 18 anos e a redução de seis para três na quantidade de armas para o cidadão comum.