Prazo para nomeação de mesários nas eleições de 2022 termina hoje (3)

Termina nesta quarta-feira (3) o prazo para a nomeação de mesários que vão trabalhar nas eleições de 2022. De acordo com o calendário eleitoral, o primeiro turno irá acontecer no dia 2 de outubro e o eventual segundo turno deve ocorrer no dia 30 do mesmo mês.

Esta quarta também é o prazo final para que juízes eleitorais estabeleçam quem irá integrar as mesas receptoras de votos e de justificativas, assim como aqueles que atuam como apoio logístico nos locais de votação.

Já os cidadãos que irão atuar nas seções instaladas em estabelecimentos penais e nas unidades de internação de adolescentes poderão ser nomeados até 26 de agosto, de acordo com o artigo 120 do Código Eleitoral.

Cerca de dois milhões de mesários, entre convocados e voluntários, devem participar das eleições deste ano.