Prazo de inscrição do Enem 2022 termina neste sábado (21); veja como fazer

O prazo de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 se encerra neste sábado (21) às 23h59. A prova avalia o desempenho escolar dos estudantes após a conclusão da educação básica, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Neste ano, o Enem 2022 será aplicado nos dias 13 e 20 de novembro em todo o Brasil. O exame possui quatro provas objetivas, com 45 questões cada, e uma redação.

No caso dos aplicantes que não tiveram isenção da taxa de inscrição, devem fazer o pagamento de R$ 85 até o próximo dia 27 de maio.

Como fazer a inscrição?

É possível efetuar a inscrição no site da Página do Participante Inep. O portal solicita o CPF e a data de nascimento antes de começar a inscrição. Posteriormente, o candidato deve preencher as perguntas pessoas, como:

Nome do pai (é possível não declarar);

Cor/Raça;

Estado civil;

Nacionalidade.

Onde encontrar as provas anteriores para fazer?

Legenda: No site, é possível buscar o caderno de provas a partir do ano, do dia e da cor Foto: Reprodução/Inep

O portal do Inep disponibiliza todas as provas do Enem realizadas desde 1998. No site, é possível encontrar detalhadamente as provas e gabaritos de cada caderno do teste a partir do ano 2009, assim como os gabaritos.

Para acessar: clicar aqui.

Quando sai o local de prova?

A divulgação do local de prova ocorrerá durante o mês de outubro, segundo o portal do Enem. No entanto, ainda não foi definida uma data.

Para verificar, os candidatos precisarão acessar o Cartão Confirmação Enem 2022. Nele, também será detalhado o horário das provas, número de inscrições dos participantes e o idioma escolhido para as línguas estrangeiras.

