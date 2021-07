Porco derruba e morde motoboy durante entrega em São Paulo; veja vídeo

Um porco derrubou e mordeu um motoboy enquanto o homem realizada uma entrega em Franca, São Paulo, no fim da tarde de domingo (18). Willian de Souza Rodrigues, de 43 anos, ficou ferido e sofreu uma perfuração de 7 centímetros nas nádegas e precisou levar 14 pontos depois do ataque. As informações são do G1.

Imagens enviadas à EPTV, afiliada da TV Globo no estado, mostram quando o profissional, já com a moto caída, foge do animal. Ele tenta se proteger usando a bolsa que levava nas costas, mas é derrubado e mordido pelo porco. Também no vídeo, nota-se que ninguém ofereceu ajuda ao entregador. Em entrevista ao G1, ele disse que um homem que estava no local afirmou ser o dono do animal e garantiu que arcaria com as despesas. Willian de Souza Motoboy Nunca aconteceu comigo, nunca passei por isso. É uma situação muito triste e constrangedora. As pessoas que estavam passando no local estavam filmando e rindo, dando risada, ninguém parou para me ajudar. Se ele [porco] morde na minha garganta, eu ia sangrar até a morte Willian de Souza foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, depois da sutura, liberado para se recuperar em casa. De acordo com o entregador, ele orientado pela equipe médica a não trabalhar nos próximos dias. O dono do porco não foi localizado até a publicação desta matéria.