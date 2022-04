Anvisa determina recolhimento de lote do chocolate Kinder Shoco-Bons por suspeita de contaminação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, ontem (21), o recolhimento de um lote do chocolate Kinder Shoco Bons Branco de 200g, por suspeita de contaminação por salmonella. Ele foi produzido na fábrica da Ferrero em Arlon, na Bélgica, e importado pela empresa brasileira Terra Nova Trading.

De acordo com o órgão, a medida diz respeito exclusivamente ao lote L343R03 e não afeta outros produtos da marca. A agência informou ainda que estão sendo tomadas todas as medidas para que o produto não seja encontrado nas lojas.

O que diz a fabricante

A Ferrero do Brasil informou, ao G1, que "não comercializa o produto no País e que tomou conhecimento de que empresa terceira importou Choco-Bons". A companhia afirmou ainda que não mantém relações comerciais com a importadora e que todos os demais produtos da marca são seguros para consumo e não são afetados por esse recolhimento.

A empresa reitera também que produtos fabricados no Brasil não são alvo de recolhimento por suspeita de contaminação como aconteceu com o similar do Kinder Ovo na Europa. Na semana passada, a Anvisa já havia alertado sobre o risco dos produtos alvo de recolhimento internacional iniciado na Europa terem sido trazidos por empresas terceiras ou mesmo consumidores.

Confira a nota na íntegra:

"A Ferrero do Brasil informa que está ciente da Resolução nº 1.292, de 20 de abril de 2022 da Anvisa sobre Kinder Schoko-Bons fabricados na Bélgica. Reforçamos que não comercializamos este produto no país e que tomamos conhecimento de que empresa terceira, com a qual não mantemos relação comercial, importou Schoko-Bons, o qual faz parte de recall conduzido no exterior. Estamos colaborando com Anvisa sobre este caso. Todos os demais produtos Kinder distribuídos pela Ferrero do Brasil são seguros para consumo e não são afetados por este recolhimento”