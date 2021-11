Policial militar em cadeira de dentista percebe assalto à clínica e reage, no DF; veja vídeo

Câmeras de videomonitoramento de uma clínica odontológica em Ceilândia, no Distrito Federal (DF), flagraram uma tentativa de assalto nesta quinta-feira (11). Na ocasião, um policial militar que estava sendo atendido na cadeira de um dentista percebeu a ação criminosa e reagiu. As informações são do G1.

Nas imagens, é possível ver quando os dois criminosos chegam ao local, entram e sentam nas cadeiras da sala de espera.

A dupla anuncia o assalto quando a recepcionista chega. Os pacientes, que estavam esperando atendimento, foram rendidos e levados para um consultório.

O subtenente nota a movimentação atrás dele, dos funcionários e pacientes sendo ameaçados por um dos assaltantes, levanta da cadeira e deita no chão.

Luta corporal

Também no vídeo, há como perceber que uma mulher tenta correr e é empurrada de volta para dentro do consultório pelo criminoso que estava no corredor.

Foi então que outro homem, com uma faca, se aproximou do agente. O policial reagiu, entrou em luta corporal com ele, e pegou a arma de fogo que estava na cintura.

O militar rendeu o assaltante que estava no consultório. Contudo, foi atacado pelo segundo criminoso quando saiu para o corredor. O agente atirou no braço de um dos assaltantes, que caiu no chão.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal, o criminoso foi levado consciente ao Hospital Regional de Ceilândia. O comparsa dele foi preso em flagrante.