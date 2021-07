Policial militar é investigada por gravar vídeo dançando com arma na cintura no Mato Grosso do Sul

Uma policial militar do Mato Grosso do Sul virou alvo de investigação por parte da Corporação depois de ter gravado um vídeo em que aparece dançando funk com uma arma presa à cintura e postado na rede social Tik Tok. As informações são do jornal Meio Norte.

O perfil que tinha o nome da servidora pública não está mais disponível na plataforma digital. Em entrevista ao site "Midiamax", a policial militar se defendeu e afirmou que o vídeo foi divulgado sem o consentimento dela.

Na gravação, a agente aparece em uma calçada de um estabelecimento comercial e perto de um carro. Não há como saber se alguém a gravou ou se ela colocou o aparelho celular para filmar no automático.

A servidora pública dança com uma garrafa de cerveja em uma das mãos e uma pistola na cintura ao som da música de funk "Chamo teu vulgo malvadão". Apesar de estar com a arma nas imagens, ela estava de folga.

Investigação

Devido ao fato, a Polícia Militar do Estado do Mato Grosso do Sul levou o material para ser analisado internamente. A Corporação informou que "repassou o conteúdo para a Corregedoria, que irá adotar as providências cabíveis ao caso".

A Polícia Militar abrirá um procedimento administrativo para apurar as circunstâncias do fato, e a investigação deve durar entre 15 e 30 dias. Só depois que será determinado se ela terá alguma punição ou não.

Enquanto a situação é apurada, ela - que faz parte da Corporação desde 2018 - segue trabalhando. Ela fechou as redes sociais e apagou o perfil no TikTok.