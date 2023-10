Policiais e indígenas entram em confronto após decisão de fechar barragem em José Boiteux (SC)

O governo de Santa Catarina decidiu fechar, na noite de sábado (7), duas comportas da Barragem Norte de José Boiteux, a maior de contenção de cheias do estado, localizada em território indígena no Vale do Itajaí. De acordo com o G1, a polícia e alguns integrantes do povo Xokleng entraram em confronto por causa da decisão na manhã deste domingo (8).

O estado sofre com consequência das chuvas e está com 120 dos 295 municípios sob efeitos dos temporais, dos quais 54 cidades decretaram situação de emergência.

Segundo o Corpo de Bombeiros informou ao G1, três indígenas foram baleados e encaminhados ao hospital. O estado de saúde deles não foi divulgado.

Integrantes do povo Xokleng são contrários ao fechamento da maior estrutura de contenção de cheias do Vale do Itajaí porque isso provocaria a inundação do território e, consequentemente, o alagamento de residência nas aldeias mais baixas. Esse foi o motivo para o confronto.

Imagens do conflito mostram agentes disparando bombas de gás lacrimogêneo contra manifestantes, assim como indígenas atacando uma viatura da Defesa Civil de Santa Cataria.Houve queima de pneus e barricadas para tentar impedir o acesso à estrutura.

O governador Jorginho Mello, no início da tarde deste domingo, informou nas redes sociais que a operação de fechamento das duas comportas da barragem havia sido concluída.

Ministério lamenta violência contra indígenas

Em nota, o Ministério dos Povos Indígenas (MPI) se manifestou sobre as ações em José Boiteux. O MPI lamenta a violência e afirma que mobilizou a Polícia Federal e a Fundação Nacional do Índio (Funai) para garantir a segurança da comunidade.

O órgão ressaltou, ainda, que há uma decisão judicial para o fechamento da barragem, inclusive em acordo com lideranças Xokleng, mas não houve o cumprimento da contrapartida por parte do governo do estado. A nota também informa que representantes do ministério e da Advocacia Geral da União (AGU) estão se deslocando para acompanhar de perto os desdobramentos.