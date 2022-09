Polícia prende homem envolvido em assassinato de ganhador da Mega-Sena

O terceiro suspeito de participar da morte do ganhador da Mega-Sena foi preso pela Polícia Civil nesta sexta-feira (23). O homem foi identificado como Roberto Jeferson da Silva, o Gordo, de 38 anos, morador de Santa Bárbara d'Oeste. O quarto suspeito do crime continua foragido. As informações são do portal Uol.

De acordo com a delegada Juliana Ricci, da Deic (Divisão Especializada em Investigação Criminal), Gordo se apresentou na delegacia, em Piracicaba, por volta de 18h15, com um advogado. Ele negou participação no crime e disse que não conhecia a vítima.

Duas pessoas já foram presas no decorrer das investigações.

Crime

Ganhador de R$ 47,1 milhões, Jonas havia saído de casa para uma caminhada no último dia 13 de setembro. No dia seguinte, ele foi encontrado às margens da Rodovia dos Bandeirantes com sinais de espancamento e levado ao hospital Mário Covas, onde faleceu por traumatismo cranioencefálico.

A polícia afirma que a vítima foi capturada a cerca de 100 metros de casa e passou pelo menos 20 horas com os suspeitos. O grupo usava dois carros: uma caminhonete S-10 e um Ford Fiesta preto.

