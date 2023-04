Polícia ouve médicos que operaram passista da Grande Rio

O médico responsável pela cirurgia no útero da passista da Grande Rio e cabeleireira Alessandra dos Santos Silva, que teve parte do braço esquerdo amputado, no Rio de Janeiro, prestou depoimento nesta terça-feira (25). O depoimento do médico de outra unidade que atendeu a vítima também está previsto para esta terça.

O cirurgião Gustavo Machado, do Hospital da Mulher Helenoida Studart, disse à Polícia Civil do Rio de Janeiro que o útero foi retirado completamente devido a uma hemorragia, conforme reportado pela Folha de S. Paulo.

Alessandra realizou procedimento para a retirada de miomas no útero. A passista acabou com o braço amputado e o útero inteiro removido. O caso, investigado pela Polícia Civil, ocorreu em fevereiro e foi divulgado nesta semana.

Gustavo disse à polícia que Alessandra teve um agravamento na parte vascular e precisou ser transferida para o Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro (Iecac). Nesta segunda unidade, o braço foi amputado.

O cirurgião do Hospital da Mulher prestou depoimento na condição de testemunha. Ele ressaltou que a decisão de amputar o braço da paciente foi tomada na unidade para onde ela foi levada. Ainda não há informações sobre o possível depoimento do médico do Iecac.

Passista contesta versão do hospital

Com a repercussão do caso, a Secretaria da Saúde do Rio de Janeiro divulgou nota apontando que Alessandra foi informada sobre os riscos da cirurgia. A passista contestou essa informação.

Alessandra ressaltou que os exames pré-cirúrgicos não apontaram problemas e que não foi alertada sobre possíveis problemas. "Perguntei se havia outro risco [além de perder o útero]. Mas ele [o médico] alertou apenas que poderia haver sangramento. A única coisa que me disseram sobre risco foi isso. Agora, de perder o braço ninguém falou nada", disse a passista.

A Fundação Saúde, que administra o Hospital da Mulher Heloneida Studart (HMulher), informou que abriu sindicância para apurar o caso. O órgão alegou que, devido à hemorragia no pós-operatório, a paciente precisou receber doses altas de aminas vasoativas, que podem causar oclusão arterial como efeito adverso.

A análise preliminar da fundação indica que a oclusão é uma das causas do que ocorreu no braço da paciente, ainda segundo a nota.

Cirurgia no útero

Alessandra foi indicada a fazer a retirada imediata dos tumores no útero em agosto de 2022. Após cinco meses na fila de espera, ela foi convocada pelo Hospital da Mulher Heloneida Studart, em São João Meriti, na Baixada Fluminense.

No dia 3 de fevereiro, Alessandra foi internada e operada ainda pela manhã. No mesmo dia, à noite, médicos detectaram uma hemorragia. E logo no dia seguinte, o Hospital da Mulher comunicou à família que seria necessário realizar uma histerectomia total, ou seja, a retirada completa do útero.

Familiares que foram visitar a passista após a cirurgia apontaram que os dedos esquerdo de Alessandra estavam escurecidos. E braços e pernas estavam enfaixados. Segundo a mãe, falaram que a paciente “estava com frio”.

A Acadêmicos do Grande Rio se posicionou sobre o caso e diz estar acompanhado a situação da passista. "Nos uniremos ao esforço de buscar justiça diante do ocorrido", diz o texto.